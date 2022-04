Sanremo, nuovo successo per il "Ruffini-Aicardi": consegnati i diplomi di Oss agli studenti - Riviera24

Sanremo. Ieri mattina, presso l’iis Ruffini-Aicardi, si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti che, nell’anno scolastico 2020/21, oltre all’Esame di Stato, hanno conseguito anche la qualifica di Operatore Socio Sanitario. All’evento erano presenti il vescovo Monsignor Antonio Suetta, i docenti-tutor dell’Asl1 Imperiese, nonché il dirigente scolastico Mariagrazia Blanco e un gruppo di insegnanti dell’istituto.

Vivissima soddisfazione da parte della dottoressa Blanco che riferisce: «Sono molto orgogliosa dei miei studenti e docenti: anche in un momento difficile a causa delle numerose restrizioni anti Covid-19, siamo riusciti, prima scuola nella nostra provincia, a raggiungere puntualmente il traguardo. La qualifica di OSS è ormai un elemento stabile della nostra offerta didattica e dopo questo primo gruppo di allievi, ormai diplomati, la formazione sta continuando, sempre su base volontaria, nelle attuali classi del triennio, rappresentando un esempio delle potenzialità dell’istruzione professionale, orientata al mondo del lavoro e, in questo caso, alle numerose opportunità offerte dal settore della sanità e assistenza sociale. Lodevole è stato l’impegno di questo gruppo di ragazzi che, nel triennio, hanno portato avanti, in parallelo, il percorso dell’istruzione professionale di Stato, conseguendo il diploma quinquennale valido anche per accedere all’università, e il percorso della formazione regionale per la qualifica di OSS».

Aggiungono i docenti curriculari dell’indirizzo sociosanitario: «Il corso per la qualifica di Operatore Socio Sanitario è un progetto facoltativo previsto per questo corso di studi, basato su convenzioni tra il nostro istituto, l’Asl1 imperiese e il settore della formazione regionale. I ragazzi che vi aderiscono ottengono, alla fine dei cinque anni, due titoli di studio: il Diploma di Istituto Professionale per i servizi alla sanità e assistenza sociale e la qualifica di OSS. E’ un percorso “integrato” poiché per la qualifica OSS viene ritenuto valido il monte-ore delle materie teoriche dell’area professionalizzante svolto a scuola, a cui si aggiungono lezioni tenute da docenti dell’Asl e le ore di tirocinio obbligatorio presso reparti ospedalieri e residenze sanitarie. E’ motivo di soddisfazione per noi anche l’apprezzamento che i nostri studenti hanno ricevuto durante i periodi di formazione esterna e le opportunità di lavoro subito ricevute; alcuni sono già occupati in strutture del nostro territorio, altri, anche grazie alle conoscenze acquisite in questi anni di studio, hanno superato i test di ingresso e stanno frequentando varie

facoltà universitarie legate alle professioni sanitarie».