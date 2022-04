Sanremo, mare shopping e fiori. Vigila di Pasqua da tutto esaurito - Riviera24

Sanremo. Vigilia di Pasqua da incorniciare per la Città dei fiori. Il tutto esaurito nelle strutture alberghiere ha portato migliaia di turisti ad invadere le vie del centro di una Sanremo che si è fatta trovare ricca di eventi per il lungo fine settimana di festa. Nella giornata di oggi, dalle temperature praticamente estive, in molti hanno colto l’occasione per tuffarsi nelle acque ancora gelide del mare (nella foto le spiagge ai Tre Ponti). Nei giardini di Villa Ormond spazio alle famiglie con la caccia alle uova per i più piccoli.

Intanto prosegue la manifestazione “Pasqua in Fiore”, con le composizioni floreali dei maestri di Spello sparse dal centro storico al lungomare. In piazza Borea è ancora possibile ammirare la spettacolare infiorata fino a domani sera. Nel video qui in basso la creazione dei maestri di Spello prende vita in un video time lapse.