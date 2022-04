Sanremo, lutto nel mondo delle due ruote. E’ morto Mirco Dellai

Sanremo. E’ mancato , a soli 58 anni, Mirco Dellai. Di professione fabbro, era anche un appassionato motociclista, membro del Moto Club Sanremo. Tra le tipologie di mezzi dei quali era appassionato, spiccavano quelli da enduro

La notizia della sua morte ha lasciato attoniti in tanti, soprattutto gli amanti delle due ruote come il defunto, non solo nella Città dei Fiori. Immediati i messaggi di cordoglio per l’improvvisa perdita, soprattutto sulla pagina Facebook del Moto Club.