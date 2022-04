Sanremo, le Ladies vincono ancora: battuta Superba Calcio Femminile B - Riviera24

Sanremo. Le ragazze della Fc Sanremo Ladies vincono ancora. Ieri pomeriggio sono infatti riuscite a sconfiggere, fuori casa, la Superba Calcio Femminile B per 1-6 all’undicesima giornata del campionato Eccellenza femminile.

Allo stadio Felice Ceravolo a Genova le ragazze di mister Busacca hanno battuto le avversarie grazie alla tripletta di Musizzano e ai gol di Luccisano, Lercari e Famà. «Bella prestazione delle Ladies che vincono così la seconda partita di fila dopo un periodo difficile. E’ stata un’altra prestazione convincente» – fa sapere la Fc Sanremo Ladies – «E’ stato un inizio comunque complicato contro il Superba B nella prima parte del primo tempo, durante il quale le Ladies continuano ad attaccare ma non trovano la rete, che alla fine trova Musizzano verso il 25′ del primo tempo aprendo la partita e mettendola sul binario giusto! Innumerevoli occasioni per la squadra di mister Busacca, che nonostante la prova positiva devono recriminare per le occasioni mancate in area avversaria. Cecilia Musizzano si mette in mostra con 3 goal, buona prova del capitano Famà ancora a segno e del terzino Balla che a spinto tutta la partita mettendo scompiglio nella difesa avversaria. La squadra cresce e convince, nonostante le assenze importanti che la società spera di recuperare al più presto per il rush finale di stagione».

Le Ladies torneranno in campo domenica 10 aprile alle 15 per affrontare, in casa, il Genova Calcio. Il progetto Sanremo Ladies vede tra gli sponsor ufficiali Airone Seafood, Macron (sponsor tecnico), Fisiomed, Biotechriviera e RebelDigital, oltre a STEAMiamoci.