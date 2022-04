Sanremo, l'assessore regionale Marco Scajola al convegno "Trattato del Quirinale" - Riviera24

Sanremo. Questa mattina l’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato, insieme al presidente Giovanni Toti, al convegno organizzato dalla Confesercenti della provincia di Imperia sulla cooperazione internazionale. Un momento importante di confronto e di dialogo con le realtà francesi e della provincia di Cuneo.

Afferma l’assessore Scajola: «Per il tessuto economico delle nostra provincia di confine è fondamentale attivare azioni concrete per collaborazioni transfrontaliere. Come assessore delegato ai rapporti con i lavoratori frontalieri ritengo importante adoperarsi per tutalare gli oltre 7mila cittadini del nostro territorio che ogni giorno si recano oltre confine per svolgere la loro attività lavorativa.

Un lavoro sinergico tra istituzioni, grazie alla creazione della Consulta regionale. Dobbiamo operare come un’unica realtà, condividendo idee, progetti ed obiettivi nell’interesse di tutti, anche alle luce della difficile situazione che stiamo vivendo».