Sanremo, la scrittrice Samantha Gori e bookcrossing per “Un libro per la città”

Sanremo. La scrittrice Samantha Gori ha pubblicato il suo secondo romanzo, dal titolo “Un libro per la città“. Per far conoscere il volume, legato a Sanremo, l’autrice ne sta lasciando alcune copie sparse per la città.

«Un libro per la città nasce per voler condividere con i cittadini le parole che ho scritto ma soprattutto per diffondere la lettura. Le copie vengono lasciate in vari luoghi di Sanremo in modo che le persone possano trovarle in modo totalmente casuale e leggere la dedica portando a casa il libro stesso» commenta Samantha.