Sanremo, interpellanza urgente del consigliere Lombardi sulla nuova antenna 5G - Riviera24

Sanremo. Interpellanza urgente proposta dal consigliere comunale Luca Lombardi in merito all’installazione della nuova antenna 5G, autorizzata dal comune alla società Iliad.

«Viene richiesta una interpellanza urgente per conoscere se intendano sospendere il provvedimento di autorizzazione concessa a Iliad Italia S.p.A per l’installazione dell’antenna 5G in Via Bonmoschetto, anche in considerazione del fatto che tale autorizzazione è già stata oggetto di impugnazione davanti al Tribunale di Imperia e gli esiti non sono ancora stati disposti» si legge nell’interpellanza.

«Viene inoltre chiesto se sia stato predisposto, anche a seguito dell’Odg approvato dal C.C. il 29 Maggio 2018 , “il piano antenne di telefonia mobile“ al fine di individuare i siti idonei in modo da minimizzare l’impatto elettromagnetico sul nostro Comune» conclude il consigliere.