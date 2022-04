Sanremo, infiorata che spettacolo - Riviera24

Sanremo. Infiorata che spettacolo. Non ci sono aggettivi qualificativi sufficienti per descrivere il tripudio di colori che è emerso al termine della preparazione dell’infiorata di Pasqua, realizzata in piazza Borea d’Olmo dai maestri della città di Spello. Oltre ventimila fiori di Sanremo sono stati impiegati per far prendere vita al bozzetto ideato per unire in un connubio le due municipalità famose per la loro tradizione floricola.

Presenti all’inaugurazione delle 18 gli assessori Giuseppe Faraldi e Silvana Ormea, il presidente di Sanremo On Roberto Berio (la rete d’impresa ha promosso e organizzato l’evento) e il sindaco e vice sindaco di Spello Moreno Landrini e Guglielmo Sorci. A fare da corollario all’appuntamento clou di “Pasqua in Fiore”, una marea di gente tra le vie di una Sanremo baciata dal sole. «Lavoriamo con il Comune per creare una settimana dedicata al fiore, un secondo festival dopo quello della canzone, che abbia il suo culmine nel Corso Fiorito», ha dichiarato il presidente di Sanremo On Roberto Berio.

(Nel video le interviste ai protagonisti)