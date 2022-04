Sanremo, incontri virtuali al Ruffini – Aicardi: un pomeriggio all’opera con Gioachino Rossini

Sanremo. Il prossimo incontro virtuale dell‘istituto Ruffini – Aicardi introdurrà nella rassegna un nuovo ed affascinante argomento, volto a coinvolgere coloro che interverranno in un universo che fin troppo spesso non è adeguatamente valorizzato nella scuola e nella cultura dei giovani. In quest’occasione, infatti, ci si occuperà di opera lirica. Soprattutto, sarà il momento di ascoltare, ma anche di chiacchierare e riflettere. Martedì 12 aprile dalle 15 alle 17, come sempre in aula virtuale su piattaforma G-Suite, tramite Meet, professori e studenti si collegheranno per ascoltare una selezione di brani e di arie tratte da un’opera immortale: “Il barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini.

Così introduce l’evento il professor Umberto Sisia, curatore della rassegna: «Il barbiere di Siviglia è un lavoro interessantissimo a partire dall’origine letteraria del testo di Beaumarchais, ma diviene ancora più ricco e significativo una volta passato attraverso la traduzione librettistica di Cesare Sterbini e soprattutto una volta musicato dal maestro pesarese. Una commedia ricca di elementi derivanti direttamente dal teatro classico, con personaggi fortemente caratterizzati diventa con Sterbini e Rossini una scoppiettante sequenza di duetti vivacissimi ed estremamente comici e di arie ormai entrate nella leggenda. Abbiamo pensato, dato che purtroppo gli studenti spesso sanno molto poco di lirica e la ritengono a torto qualcosa fuori dai loro interessi, che fosse opportuno approcciare questo particolare versante dell’arte della musica permettendo loro la fruizione di qualcosa di divertente e ancora straordinariamente moderno ed attuale».

Sulla traccia di alcune clip tratte da una rappresentazione dell’opera, il maestro Giorgio Revelli, apprezzato musicista e compositore della nostra provincia, oltre che docente esperto nella materia, commenterà i brani nei loro aspetti più significativi e, mentre alcune parti dell’opera verranno narrate in forma riassuntiva, farà conoscere gli aspetti principali dell’opera di Rossini, a partire dalla varietà stilistica, dalla brillantezza del repertorio, dalla capacità di caratterizzare musicalmente in modo perfetto ogni singolo personaggio, fino a quello che potremmo definire il suo marchio di fabbrica, il “crescendo rossiniano”.

«E non finirà qui! – continua Sisia – Avendo scelto “Il barbiere di Siviglia” si è ritenuto quasi automatico non lasciare manco la trattazione delle avventure di Figaro, del Conte, di Rosina e compagnia. A questo incontro seguirà, infatti, in data successiva un altro, questa volta dedicato al sequel della vicenda, quel “Le nozze di Figaro” scritto da Lorenzo da Ponte e musicato da Wolfgang Amadeus Mozart, il quale, per bizzarria della storia della musica, si svolge alcuni anni dopo la nostra commedia, pur essendo stato realizzato svariati decenni prima dell’opera rossiniana. Per cui come concludere altrimenti in questo caso se non con: continua…?».