Sanremo, “Il maREMIX in tempesta” è l’EP della Mh Band

Sanremo. E’ uscito oggi su tutti i digital store e player l’EP “Il maREMIX in tempesta”, che raccoglie brani della MH Band remixati da una selezione di artisti elettronici locali. L’ensemble sanremese ha infatti coinvolto un manipolo di musicisti elettronici locali per stravolgere i propri brani.

«Presente il misterioso ATRM alle prese col singolo “Piume”. Federico Natta, specializzato in dubstep e synthwave, ha invece fatto sua “Combattere per me”, mentre Sonno ha curato una versione decisamente stravolta e visionaria di “Senza respirare”. Jecks è la nostra piccola istituzione ponentina dell’hip hop lo-fi ed è sua “Nel mio riflesso”, mentre chiude la fila “gli occhi di Vincent” by DJ Stock Music, autodefinitosi un account meme impersonato da uno dei fondatori di Musica Orizzontale» – svela Mh Band.

Si può ascoltare il disco su https://bit.ly/3uP3PN2. Il release party per questo lavoro è fissato per domenica 17 aprile dalle 19 in via Corradi a Sanremo, segue esibizione dei Drink Theater e ovviamente MH Band.