Sanremo, il centrodestra rinsalda le fila e stila l'identikit del prossimo candidato sindaco - Riviera24

Sanremo. Rinsaldare le fila e porre le basi per l’identikit del futuro candidato sindaco della coalizione. Il primo “vertice” post pandemia del centrodestra, rappresentato in consiglio comunale da FdI, Lega, Liguria Popolare e Forza Italia, si è tenuto ieri sera in un noto locale del porto vecchio. Obiettivo del confronto, avvenuto tra un buon piatto di gamberi di Sanremo e qualche bicchiere di Vermentino, è stata, innanzitutto, la preparazione del consiglio monotematico sul Casinò in programma lunedì. Esaurita la discussione, i presenti sono passati a parlare delle prossime elezioni amministrative che si terranno tra due anni.

Alla cena hanno partecipato i capigruppo e consiglieri dell’opposizione di centrodestra, Luca Lombardi per Fratelli d’Italia, Daniele Ventimiglia per la Lega, Giampiero Correnti e Andrea Artioli di Liguria Popolare, quindi Simone Baggioli, con la consigliera Patrizia Badino, per Forza Italia. La coalizione al completo (senza segretari provinciali e regionali dei partiti), ad eccezione di Cambiamo che non è stata invitata al tavolo.

«Ci siamo rivisti tutti insieme per fare il punto sul consiglio di lunedì sul Casinò, – commenta il capogruppo di FdI Luca Lombardi -. Abbiamo riunito le idee e definito i temi su cui andremo a richiedere ulteriori consigli monotematici. A partire da Casa Serena, Riviera Trasporti e Rivieracqua. Il momento si è prestato anche per ragionare liberamente della prossima candidatura a sindaco della coalizione. Nessun nome per ora è “sul piatto”, ci siamo concentrati nella formulazione di un identikit ideale dell’uomo o della donna che ci piacerebbe sostenere. Si pensa ad una personalità di alta esperienza nella gestione di società partecipate, sopra i 30 anni, di provenienza civica, ma allo stesso tempo con passione per l’amministrazione pubblica».

«C’è stata grande sintonia nella riunione del centrodestra che si è tenuta ieri sera, soprattutto nell’individuare le giuste sottolineature sulle tematiche più importanti per la città, a partire dall’attuale situazione della casa da gioco, – aggiunge il consigliere Andrea Artioli -. Sul Casinò ci stiamo preparando a presentare una serie di ordini del giorno. Rispetto al futuro, si è convenuto che il prossimo candidato sindaco del centrodestra debba essere una personalità di spicco della città. Un candidato trasversale, di rinomata esperienza nella gestione della cosa pubblica».

«Abbiamo calendarizzato una serie di ulteriori consigli comunali monotematici che vogliamo richiedere, – conclude il capogruppo della Lega Daniele Ventimiglia -. Della coalizione mancava solo Cambiamo che non è stata invitata solo perché al momento non ha rappresentanza in consiglio comunale e riferimenti cittadini con cui rapportarsi. Occorrerebbe che il movimento di Toti indicasse quali sono gli esponenti dell’attuale maggioranza che si vogliono avvicinare a Cambiamo in vista delle prossime amministrative».