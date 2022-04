Il 10 aprile comunità ucraina ancora in piazza a Sanremo per chiedere la fine della guerra

Sanremo. Si terrà domenica 10 aprile alle 10 in piazza Borea d’Olmo la seconda manifestazione organizzata dalla comunità ucraina nella Città dei Fiori dopo lo scoppio della guerra.

Scopo del popolo ucraino residente nell’Imperiese è quello di raccontare dettagliatamente quello che sta accadendo nel loro Paese e ringraziare il popolo italiano che sin da subito ha condannato l’attacco russo: «Percepisce il dolore e la sofferenza che il nostro popolo sta provando in questi giorni», dichiara Olha Charka, 42 enne ucraina già organizzatrice della manifestazione andata in scena in piazza Colombo il 27 febbraio scorso.

«Chiediamo agli italiani di essere uniti, non esiste la destra o la sinistra, ma un unico nemico: Putin. La sicurezza dell’Italia e del mondo dipende dalle decisioni che si prendono adesso – prosegue Olha – . Sostenere con le armi il nostro popolo non significa aumentare la guerra, al contrario, è l’unico modo per indurre Putin al compromesso che può fermare questo conflitto. Noi desideriamo la pace più di ogni altra cosa, ma non si può separare la pace dalla libertà che stiamo guadagnando con la vita degli innocenti. Per il popolo ucraino esiste solo una strada: andare avanti e respingere il nemico fuori dalla nostra terra», ha concluso.