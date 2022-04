Sanremo, giovedì 28 aprile torna il Consiglio comunale

Sanremo. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune a Palazzo Bellevue in corso Cavallotti 59, per giovedì 28 aprile, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbali della seduta precedente del 4.04.2022 dal n. 13 al n. 16

2) Settore Servizi Finanziari – Servizio Ragioneria Rendiconto della gestione esercizio 2021. Approvazione si propone immediatamente eseguibile Prop. n. 20/2022

3) Richiesta dei Consiglieri Ventimiglia, Badino, Artioli, Correnti, Lombardi, Baggioli, Isaia, Stella e Rizzo ai sensi dell’art. 24 del regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, per la convocazione di un Consiglio comunale ad oggetto: “Situazione Riviera Trasporti, analisi criticità, procedura di concordato, salvaguardia posti di lavoro, ipotesi di variazione destinazione urbanistica del compendio in Corso Cavallotti per la sua valorizzazione” (PROT. GEN. N. 31069 del 05.04.2022).