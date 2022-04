Sanremo, Francesca Vecchioni ospite ai Martedì Letterari del Casinò

Sanremo. Martedì 5 aprile alle 17 nel Teatro dell’Opera, nella giornata dedicata al progetto “Sanremo 1972-2022 Cinquant’anni del Movimento LGBT+ in Italia e nella Regione Liguria” organizzato dall’Agedo Nazionale e dal Coordinamento Liguria Rainbow, Francesca Vecchioni presenta il libro: “Pregiudizi inconsapevoli. Perché i luoghi comuni sono sempre così affollati” (Mondadori). L’incontro è stato inserito nel piano di formazione dei docenti e dei giornalisti. Ingresso libero con Green Pass rafforzato e mascherine FFp2.

«Pregiudizi inconsapevoli. Perché i luoghi comuni sono sempre così affollati. Non siamo persone razziste, sessiste o omofobe, eppure ci piace tanto la nostra collega Margherita perché «è una donna con le palle», al contrario di Carlo che «al computer è un po’ handicappato» e siamo frustrati perché «lavoriamo come n…» ma possiamo permetterci solo «cineserie». Insomma, forse a parole non siamo discriminatori, ma con le parole? Senza rendercene conto, siamo immersi in dinamiche linguistiche e comportamentali che rafforzano pregiudizi, stereotipi e discriminazioni. Luoghi comuni, modi di dire, comportamenti automatici hanno un duplice effetto: da una parte rischiano di compromettere la nostra percezione e dunque comprensione della realtà, influenzando i nostri giudizi e le nostre scelte, dall’altra ci portano a inserire gli altri in schemi precostituiti, che restituiscono un’immagine spesso deformata, banalizzata, inadeguata, e possono innescare meccanismi escludenti. Basandosi sugli studi di psicologia comportamentale più recenti, Francesca Vecchioni smaschera, con tono ironico e dissacrante, tutte le volte in cui senza volerlo cadiamo nella trappola degli stereotipi e ci aiuta a capire le nostre dinamiche cognitive, per individuare gli errori più frequenti in cui possiamo incorrere e quindi modificare il nostro sguardo sul mondo» – dalla presentazione.

Francesca Vecchioni, laureata in Scienze Politiche, è giornalista, attivista dei diritti umani e consulente sulle tematiche Diversity & Inclusion. Ha fondato e presiede Diversity, organizzazione no-profit impegnata a promuovere l’inclusione e la rappresentazione valorizzante di tutte le persone sui temi di genere e identità di genere, etnia, età, disabilità, orientamento sessuale e affettivo. Ha ideato i Diversity Media Awards e il Diversity Brand Summit. Ha pubblicato T’innamorerai senza pensare (2015) e firmato i volumi Le cose cambiano (2013) e Maternità. Il tempo delle nuove mamme (2015). Suoi contributi e interviste appaiono sulle principali testate italiane ed estere.

Prima della presentazione del libro martedì 5 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 nel Teatro dell’Opera del Casinò si svolgerà il convegno “Sanremo 1972-2022 – Sesso e Società. Il Mondo LGBT+ 50 anni dopo”. Ingresso libero.

Martedì 12 aprile alle 16.30 Fulvio Damele e Luca Amoretti presenteranno il libro: “Coccodrilli reti e cucchiai La doppia vita delle parole del Calcio” (lab DFG). L’incontro è stato inserito nel piano di formazione dei docenti e dei giornalisti. Ingresso libero con Green Pass rafforzato e mascherine FFp2.