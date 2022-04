Sanremo e Sanremese nel mirino di un articolo di giornale, interviene il patron biancoazzurro - Riviera24

Sanremo. “Estorsioni nella città dei fiori: una pistola puntata al ginocchio del bomber”: è questo il titolo di un articolo uscito sulla versione online di un quotidiano sportivo nazionale. Il pezzo fa riferimento ad una vicenda di cronaca, vecchia di 12 anni, che coinvolse anche la dirigenza della Sanremese dell’epoca. Dirigenza biancoazzurra che, per bocca del suo presidente Alessandro Masu, con una nota stampa, fa sapere quanto segue: «Innanzitutto, l’articolo riprende un episodio che risale a circa dodici anni or sono; ciononostante, nella parte pubblica (accessibile a tutti) dell’articolo pubblicato sul sito del quotidiano, nemmeno si dà contezza del contesto temporale, senza consentire al lettore di collocare nella giusta prospettiva storica la vicenda. Si tratta invece di un elemento determinante, in quanto l’attuale compagine sociale e l’attuale dirigenza nulla hanno a che fare con quanto riportato nell’articolo».

Prosegue il patron della Sanremese «L’articolo poi riferisce di una tesi investigativa molto grave (ossia che la società Sanremese fosse stata utilizzata per “riciclare denaro sporco”), senza premurarsi di riferire che tale ipotesi non ha trovato – a quanto risulta all’attuale dirigenza – nessun riscontro investigativo. Nei processi citati nell’articolo, infatti, le pene non sono state comminate in relazione a tale ipotesi, ma in merito agli episodi di estorsione posti in essere su iniziativa personale dei soggetti indagati. Si tratta di episodi senz’altro gravi e dai quali l’attuale dirigenza prende ovviamente le distanze, ma che riguardano i singoli e non la società e che rappresentano uno scenario ben diverso da quello di cui alla citata ipotesi investigativa».

Continua la nota stampa «L’accostamento della vicenda dell’estorsione all’“omicidio avvolto nel mistero” è gratuitamente suggestiva e insinuante: anche questo brutto episodio, si ribadisce nulla ha a che fare con la Sanremese di oggi. In sintesi, l’articolo in questione tende a dipingere la città di Sanremo e la sua squadra di calcio come ambienti infestati dalla criminalità, con un accostamento tendenzioso ad una vicenda di oltre dieci anni orsono. Stupisce ed amareggia che una Testata sportiva Nazionale con una grande tradizione si sia soffermata su una brutta pagina di cronaca giudiziaria (ormai superata), accostandola ad un club che avrebbe invece meritato di essere citato per i suoi risultati sportivi che ha ottenuto sul campo (non ultima la vittoria per 1-5 contro il Novara) e per l’impegno profuso dalla nuova proprietà e dalla nuova dirigenza per riportare

Sanremo e la società Sanremese nel calcio che conta e che merita.»

Sempre il presidente Masu, da noi intervistato, spiega come appaia un po’ stano che questo articolo sia uscito in concomitanza della posizione della Sanremese in classifica, ora a solo tre punti dal Novara, e dell’atteggiamento che molti arbitri, a parer suo e di altri addetti ai lavori, favorevole nei confronti della compagine piemontese: vedi un gol di mano dato per valido contro il Varese ed un dubbio rigore fischiato contro il Vado al 98′. Atteggiamento che sembra essere invece opposto quando si parla della Sanremese, con le ammonizione e l’espulsione diretta dispensate ai matuziani nell’ultimo match contro l’Asti al Comunale a fare da esempio più recente. Anche la stessa Sanremo inoltre, sempre nelle parole del patron Biancoazzurro, esce denigrata dall’articolo, quando si fa riferimento alla Città dei Fiori come luogo dove riciclare denaro sporco.