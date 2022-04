Sanremo, continua l’Atp Challenger: ecco i risultati

Sanremo. Ha preso il via al Tennis Sanremo il torneo Atp Challenger con le gare di qualificazione del singolare maschile. Le partite di tennis sono proseguite anche nella giornata di oggi e continueranno fino al 9 aprile.

Ecco i risultati:

QS and MDS with qualifiers

Men’s Singles

First Round

[1] H. Rune (DEN) vs. E. Tiurnev

N. Fatic (BIH) d G. Zeppieri (ITA) 64 62

G. Blancaneaux (FRA) vs. [Q] M. Martineau (FRA)

[WC] M. Gigante (ITA) vs. [6] F. Cobolli (ITA) 00

[4] P. Herbert (FRA) vs. M. Zekic (SRB)

R. Haase (NED) vs. A. Vatutin

[WC] M. Arnaldi (ITA) vs. R. Bonadio (ITA)

A. Arnaboldi (ITA) vs. [5] H. Grenier (FRA)

[8] A. Muller (FRA) vs. L. Miedler (AUT)

B. Gojo (CRO) vs. [Q] F. Passaro (ITA)

[Q] M. Valkusz (HUN) vs. [WC] M. Donati (ITA)

[Q] K. Sultanov (UZB) vs. [3] R. Albot (MDA)

[7] T. Fabbiano (ITA) vs. J. Sels (NED)

V. Sachko (UKR) vs. [Q] E. Lavagno (ITA)

[Q] V. Vacherot (MON) vs. E. Karlovskiy

F. Forti (ITA) vs. [2] G. Mager (ITA) 04

Ecco l’ordine di gioco del 5 aprile:

Center Court start 10:00 am

[7] T. Fabbiano (ITA) vs J. Sels (NED)

[Q] M. Valkusz (HUN) vs [WC] M. Donati (ITA)

[4] P. Herbert (FRA) vs M. Zekic (SRB)

Not Before 3:00 pm

[WC] M. Arnaldi (ITA) vs R. Bonadio (ITA)

Not Before 5:00 pm

[WC] M. Civarolo (ITA) / G. Mager (ITA) vs [2] L. Margaroli (SUI) / L. Miedler (AUT)

Court 5 start 10:00 am

[Q] K. Sultanov (UZB) vs [3] R. Albot (MDA)

R. Haase (NED) vs A. Vatutin

V. Sachko (UKR) vs [Q] E. Lavagno (ITA)

[Q] V. Vacherot (MON) vs E. Karlovskiy

after suitable rest – [WC] M. Donati (ITA) / S. Rivoira (ITA) vs G. Blancaneaux (FRA) / A. Muller (FRA)

Court 6 start 10:00 am

B. Gojo (CRO) vs [Q] F. Passaro (ITA)

[8] A. Muller (FRA) vs L. Miedler (AUT)

G. Blancaneaux (FRA) vs [Q] M. Martineau (FRA)

Not Before 2:30 pm

[4] K. Drzewiecki (POL) / P. Matuszewski (POL) vs F. Cobolli (ITA) / M. Gigante (ITA)

F. Forti (ITA) / G. Zeppieri (ITA) vs J. Sels (NED) / A. Vatutin.