Sanremo, Confcommercio guarda con interesse al turismo legato agli sport outdoor. Di Baldassarre: «Pronti a collaborare» - Riviera24

Sanremo. I rappresentanti della Confcommercio di Sanremo hanno incontrato il consigliere comunale Mario Robaldo, responsabile del progetto “Sanremo Outdoor”. L’iniziativa è partita nel 2014, grazie all’interesse del Comune e negli anni si è ampliata, fino a coinvolgere 38 Comuni del Ponente Ligure.

Spiega il presidente cittadino di Confcommercio Sanremo, Andrea Di Baldassare: «Siamo entusiasti di questo progetto, che allarga la nostra offerta e apre a un turismo nuovo e dalle grandi potenzialità. Oltre al mare e all’offerta balneare, Sanremo e tutto il territorio offrono un magnifico entroterra fatto di colline, boschi, paesaggi naturali di incredibile fascino e bellezza. Un luogo ideale per le attività all’aria aperta, come mountain bike, trekking, running, e molto altro. Oltre 1.100 km di territorio, attraversati da sentieri e percorsi, che rappresentano un’occasione unica per attrarre gli appassionati dell’outdoor e dello sport in generale, anche in bassa stagione. Per questo il progetto sta riscuotendo l’interesse della nostra Associazione e dei nostri associati. Ci mettiamo quindi a disposizione per collaborazioni con l’Amministrazione comunale e con Sanremo Outdoor».