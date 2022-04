Sanremo. Un incendio è divampato in una baracca in via Armea a Sanremo intorno alle 5,30 di oggi. A spegnere le fiamme sono stati i vigili del fuoco del distaccamento matuziano. Non si registrano feriti in quanto al momento del rogo all’interno della struttura non c’era nessuno.

Accertamenti sono in corso per ricostruire le cause dell’incendio.