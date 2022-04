Sanremo, brucia un pianoforte a Bussana Vecchia: incendio potrebbe essere legato a rogo auto

Sanremo. I vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo sono intervenuti la scorsa notte per spegnere le fiamme che hanno distrutto un pianoforte in un cortile di pertinenza di una abitazione a Bussana Vecchia di Sanremo. Presenti sul posto anche i carabinieri.

Indagini sono in corso per ricostruire l’accaduto, ma non si esclude che l’incendio sia collegato al rogo di due auto avvenuto il 30 marzo scorso sempre nella stessa zona.

[Nella foto le auto date alle fiamme a Bussana]