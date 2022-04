Sanremo, bocconi avvelenati in zona San Siro

Sanremo. Il fenomeno degli avvelenamenti è sempre più frequente e rappresenta un grave rischio mortale per animali domestici e selvatici.

A Sanremo, nella zona di San Siro, per strada compaiono da diverso tempo bocconi avvelenati che causano una morte atroce negli animali. Non si conosce chi posizioni queste esche mortali ma la causa andrebbe ricercata nel fatto che i cani, in particolare, sarebbero accusati di sporcare.

Ricordiamo che i bocconi avvelenati rappresentano un gesto criminale verso gli animali e sanzionato dal codice penale: esistono molte normative che possono risultare violate dalla detenzione, spargimento e utilizzo di bocconi avvelenati o esche mortali. Tra queste, per conoscenza:

• Articolo 544 bis e ter – Uccisione e maltrattamento di animali (viene punito anche il solo tentativo)

• Articolo 638 – Uccisione e danneggiamento di animali altrui

• Articolo 674 – Getto pericoloso di cose

• Articolo 727 bis – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (solo su determinate specie)

• Articolo 440 – Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari