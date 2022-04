Sanremo ATP Challenger 2022, in campo i big della terra rossa - Riviera24

Sanremo. Ha preso il via questa mattina il Sanremo ATP Challenger 2022, torneo di tennis internazionale per professionisti. Il circolo Tennis Sanremo che ha organizzato l’evento e lo ospita sui suoi campi sino alla finale di sabato 9 aprile, si è rapidamente riempito di tanti appassionati che non hanno voluto perdere la prima giornata del torneo, interamente dedicata alle qualificazioni con dodici match in programma sui tre campi di gioco, più di 600 gli spettatori che si sono avvicendati nell’arco della giornata.

In campo, tra gli altri, anche il 33enne lettone Ernests Gulbis che nel 2014 raggiunse il decimo posto della classifica mondiale Atp, e il tedesco di origine russa Mischa Zverev, 34enne fratello di Sascha Zverev, che nel 2017 arrivò sino al 25° posto nel ranking Atp. La storia,seppur gloriosa, di questi due tennisti non è bastata a fargli superare il turno ed entrambi sono stati sconfitti, il primo dal 21enne perugino Francesco Passaro 6/3 6/4, il secondo dal ventenne francese Titouan Droguet 6/3 6/2.

Domani, lunedì 4 aprile, dopo gli ultimi incontri delle qualificazioni, scattano i primi match del tabellone principale. C’è molta attesa per il debutto del beniamino di casa Gianluca Mager (n.99 Atp) che giocherà sul Centrale alle ore 15,30 contro Francesco Forti, 22 anni di Cesena attualmente n.314 Atp.

Dopo l’incontro di Mager, sempre sul Centrale scenderà in campo la testa di serie n.1 del torneo, il prospetto danese Holger Rune che compirà 19 anni a fine aprile ed è già salito all’88° posto del ranking mondiale. Rune lo scorso 14 marzo giocò il secondo turno del Master 1000 di Indian Wells dopo essere passato dalle qualificazioni e costrinse Matteo Berrettini al terzo set per poi cedere dopo oltre due ore di gioco molto combattuto.