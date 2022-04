Sanremo, ancora nessuna notizia del 31enne scomparso Kamil Kostrzycki

Sanremo. Non ci sono ancora notizie di Kamil Kostrzycki, giovane che risiede in Spagna, ma che da ragazzino abitava a Sanremo, e di cui si sono perse le tracce ormai da giorni.

Kamil ha 31 anni, è nato nel luglio del 1990, è alto circa 1.73 cm, capelli scuri, è di nazionalità polacca, parla italiano, spagnolo, portoghese, polacco e un po’ di inglese. Ha vissuto recentemente in Spagna e in Portogallo, ha un tatuaggio sul sopracciglio e non ha un dito alla mano sinistra, perso in un incidente a Sanremo mentre era in sella al suo motorino.