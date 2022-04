Sanremo, amici a quattro zampe nelle tombe di famiglia - Riviera24

Sanremo. Permettere la tumulazione degli animali domestici insieme a quella dei propri padroni. E’ questo l’obiettivo dell’ordine del giorno presentato dal gruppo Lega in consiglio comunale, all’attenzione dell’amministrazione Biancheri. A firmare l’atto di indirizzo sono il capogruppo del Carroccio Daniele Ventimiglia e i consiglieri Stefano Isaia e Marco Stella.

La proposta mira a dare attuazione, anche nel Comune di Sanremo, alla legge regionale numero 15 del 2020 di Regione Liguria, che prevede “la tumulazione degli animali d’affezione nella tomba di famiglia o nel loculo dell’umano di riferimento defunto”.

«Per la legge nazionale i cani e i gatti sono purtroppo ancora una res, alla stregua di un bene di proprietà, mentre per contro e per tantissime padroni i propri animali sono parte integrante della famiglia», – spiega il capogruppo Daniele Ventimiglia -. «Come in premessa, la legge regionale ligure disciplina le «attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione» aprendo questa possibilità e stabilendo che la tumulazione nella tomba di famiglia, «delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione è possibile, previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi». In questo caso però «gli oneri derivanti dalla tumulazione dell’animale di affezione sono a carico di chi la dispone e il loro costo deve essere definito dal Comune del cimitero di tumulazione in base alla durata della concessione residua. Il Comune di Sanremo potrebbe fare un passo ulteriore rispetto alla normativa regionale stabilendo con la delibera di giunta che le tariffe di tumulazione supplementare per le ceneri di animali da compagnia o di affezione sarebbero», – concludono dal Carroccio.

Il testo dell’ordine del giorno

CONSIGLIO COMUNALE DI SANREMO

Con la modifica del regolamento comunale i cittadini sanremesi potranno finalmente recarsi a trovare gli animali e gli umani di famiglia sepolti nello stesso luogo. Non si tratta di una sottigliezza ma di un provvedimento che facilita la commemorazione di ogni membro del nucleo familiare.

La tumulazione degli animali di affezione nella tomba o nel loculo del padrone defunto o nella tomba di famiglia verrebbe quindi autorizzata se l’animale è appartenuto al concessionario defunto o ad una delle persone defunte indicate dal concessionario quali aventi diritto alla sepoltura, oppure, nei casi in cui il concessionario non si sia avvalso di tale facoltà, qualora l’animale da compagnia sia appartenuto ad una delle persone defunte aventi diritto alla sepoltura.

Quindi le tariffe di tumulazione supplementare per le ceneri di animali da compagnia o di affezione sono le stesse che si applicano nel caso di tumulazione supplementare delle ceneri di persona. Non sarebbe ammessa in ogni caso la tumulazione di ceneri di animali di affezione appartenenti a persone viventi. Si tratterebbe di un provvedimento importantissimo sotto plurimi profili, la tumulazione degli animali domestici nella tomba del padrone o di famiglia è un atto di civiltà e, insieme, di riconoscenza verso i nostri animali per la compagnia che ci fanno e l’amore che ci danno ogni giorno.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Si impegna il Sindaco e la giunta ad attivarsi, attraverso la modifica del regolamento e all’adozione di tutti glia atti amministrativi per ottemperare al disposto della legge regionale n. 15/2020, nella parte in cui autorizza la tumulazione dei nostri animali domestici con i propri padroni.

I consiglieri Lega

Daniele Ventimiglia

Stefano Isaia

Marco Stella