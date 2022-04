Sanremo, Amaie Energia potenzia l’organico: bando per tre responsabili a tempo indeterminato

Sanremo. Due responsabili tecnici ed esperti di gestione ambientale e uno per il personale. Sono queste le figure professionali ricercate da Amaie Energia e Servizi Srl per rafforzare il proprio organico. I bandi di selezione sono stati pubblicati nei giorni scorsi sul portale ufficiale della società partecipata dal Comune di Sanremo, altri municipi del comprensorio matuziano e da Filse, la finanziaria di Regione Liguria.

I responsabili tecnici, della comunicazione ed esperto in igiene ambientale, avranno il compito di “svolgere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa pubblica e di vigilare sulla corretta applicazione della normativa di riferimento, predisporre programmi operativi e relativi piani di lavoro per il conseguimento degli obiettivi aziendali, il controllo e l’efficientamento dei preventivi”. Per candidarsi alla prima di queste posizioni aperte, occorre essere laureati in ingegneria (anche corso triennale), avere una comprovata esperienza pregressa almeno quinquennale e un master in gestione ambientale. Per la seconda sarà sufficiente il diploma di scuola superiore. La retribuzione lorda prevista è in entrambi i casi di 36 mila euro all’anno.

Per il direttore del personale bastano il diploma di scuola superiore (preferibile la laurea) e la comprovata esperienza professionale. Retribuzione annua lorda di 50 mila euro l’anno. Le domande devono essere protocollante entro le 18 del 5 maggio. A giudicare sulle candidature sarà una commissione composta da tre membri nominati dal consiglio di amministrazione di Amaie Energia.

«Con la conferma dell’affidamenteo del servizio di igiene urbana per i prossimi 15 anni e l’imminente concessione pluriennale del mercato dei fiori ad Amaie Energia, la società può finalmente traguardare l’obiettivo di potenziare il proprio organico attraverso assunzioni facoltative che prima ci erano precluse. Nell’arco di un anno contiamo di dare corso ad altri concorsi per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato del personale ad oggi impiegato con contratti a tempo determinato e somministrazione di lavoro interinale. Nelle prossime settimane si riunirà il Cda anche per decidere del rinnovo della figura del direttore generale», – commenta il presidente di Amaie Energia, l’avvocato Andrea Gorlero.