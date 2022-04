Sanremo, altra vittoria per le Ladies: battuto il Genova Calcio

Sanremo. Altra vittoria per le ragazze della Fc Sanremo Ladies. Ieri pomeriggio sono infatti riuscite a sconfiggere in casa il Genova Calcio per 4-0 alla dodicesima giornata del campionato Eccellenza femminile.

Sul campo di Pian di Poma le ragazze di mister Busacca hanno battuto le avversarie grazie alla doppietta di Famà e ai gol di Lercari e Balla. «Primo tempo sfortunato con Musizzano che prende un palo e una traversa e un gol di Lercari annullato per un presunto fallo sul portiere. Famà apre all’inizio del secondo tempo con un tiro dal limite, subito dopo raddoppio su pallonetto di Lercari su lancio lungo di Famà. Terzo gol è la doppietta di Famà di testa da distanza ravvicinata. Quarto bellissimo gol con un cucchiaio di Balla sotto il sette su passaggio filtrante di Gaudioso. Le migliori in campo sono state Balla e Famà» – fa sapere la Fc Sanremo Ladies – «E’ stata una prova convincente di nuovo con tantissime occasioni create, da migliorare però la concretezza sotto porta della squadra guidata da mister Busacca che comunque continua a dimostrare buone prestazioni nonostante assenze pesanti. E’ la terza vittoria di fila che dà fiducia per il proseguo del campionato».

Le Ladies torneranno in campo domenica 17 aprile alle 15 per affrontare, fuori casa, l’Angelo Baiardo. Il progetto Sanremo Ladies vede tra gli sponsor ufficiali Airone Seafood, Macron (sponsor tecnico), Fisiomed, Biotechriviera e RebelDigital, oltre a STEAMiamoci.