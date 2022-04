Sanremo, allagamenti e disagi in centro per un tubo dell’acqua rotto

Sanremo. Disagi in centro città per una perdita d’acqua che si è protratta per ore intere, a partire da stamane intorno alle 9. Nei pressi dell’incrocio tra via Nino Bixio e corso Augusto Mombello, verso levante a fianco della ciclabile, da una crepatura nell’asfalto è iniziato a spurgare il liquido, allagando parte della strada e la cantina di un ristorante lato mare.

Dopo ore di ricerche, verso le 16 è stata, dal personale di Rivieracqua, individuata la perdita, che aveva origine dalle tubazioni dell’acquedotto a metà di corso Mombello, poco sopra la hamburgheria.

L’acqua si sarebbe incanalata nei condotti che proteggono i fili elettrici diretti all’illuminazione pubblica scorrendo poi fino a via Bixio dove, non trovando sfogo, avrebbe forzato il manto stradale per zampillare a mo’ di sorgente.