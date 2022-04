Sanremo. Nella provincia di Imperia sabato 2 aprile e sabato 9 aprile i volontari di Enea Onlus allestiranno uno stand con uova pasquali per sostenere la ricerca sul neuroblastoma al Palafiori di Sanremo.

«Venite a trovarci per scoprire quali sono i progetti di Enea e per scegliere l’uovo pasquale che fa per voi!» – fa sapere Enea Onlus.