Sanremo, al "By the glass" serata con musica italiana e sapori toscani - Riviera24

Sanremo. Un altro venerdì da non perdere al “By the glass” di via Nino Bixio. A partire dalle 19.30 Lele vi proporrà una strabiliante selezione di vini toscani – uno su tutti il Brunello di Montalcino – accoppiati le le ottime carni di quella regione, da degustare in forma di costata o di tartare.

Non mancherà la musica di classe con Flavio Devoto alla chitarra, Edo Cinalski alla voce ed Andrea Martini al sax. Come al solito non ci sarebbe bisogno di dirvelo: «Non mancate».