Sanremo, a Pian di Poma va in scena la 7ª edizione del Festival del Rugby - Riviera24

Sanremo. Sabato e domenica Sanremo sarà la città del rugby nel pieno del suo ormai consolidato ruolo di porta d’Italia per il mondo della palla ovale. Sul campo di Pian di Poma andrà in scena il 7° del Festival del Rugby, un’edizione da record con 52 squadre partecipanti e oltre 1.500 presenze in città tra giocatori e accompagnatori. Dato che lo certifica come il torneo più partecipato in Liguria.

Presente sin dal primo anno nel calendario manifestazioni del Comune di Sanremo e di Regione Liguria, il Festival è di fatto la vera festa di tutti i rugbisti con atleti in arrivo da tutta Italia e dall’estero. Al fianco del Sanremo Rugby ci sarà il Valorugby Emilia, prestigioso partner del festival sin dalla prima edizione.

Le 52 squadre iscritte saranno organizzate in quattro categorie suddivise per età e si sfideranno in un doppio torneo snodato lungo tutto il weekend. Sabato scenderanno in campo gli under 13 mentre domenica sarà il momento degli under 7, 9 e 11. Per due giorni Pian di Poma si trasformerà in un vero contenitore di eventi tra i match sul campo, musica e tanti giochi per i più piccoli.

Al sabato l’inizio delle gare è fissato per le 15, mentre dalle 18 è in programma la premiazione. Alla domenica si inizierà a giocare dalle 9.30 con la premiazione prevista per le 15. L’ingresso è gratuito.