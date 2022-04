Sanremo, a Palazzo Bellevue la mobilitazione dei dipendenti del Casinò - Riviera24

Sanremo. Mobilitazione fuori da Palazzo Bellevue del personale impiegato al Casinò Municipale. Una trentina di lavoratori del settori giochi, bar e ristorazione, si sono riuniti fuori dal municipio, in previsione del consiglio comunale monotematico sulla situazione della casa da gioco che prenderà il via a partire dalle 19.

Portavoce per i manifestanti la sindacalista Marilena Semeria (vedi video). Secondo la croupier e responsabile della Fisascat-Cisl occorre che l’amministrazione comunale, socio unico della casa da gioco, si attivi per salvaguardare l’azienda dell’azzardo nel suo complesso e i dipendenti del settore ristorazione in particolare. Settore, quest’ultimo, colpito dagli ultimi tagli al servizio offerto decisi dal Cda per salvaguardare i conti (vedi correlato). Solidarietà ai lavoratori è stata espressa dal consigliere Stefano Isaia della Lega, già dipendente del Casinò.