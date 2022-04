Sanremese-Varese, ingresso gratis per gli studenti delle scuole medie e superiori e per gli under 18 - Riviera24

Sanremo. Ingresso gratis per gli studenti delle scuole medie e superiori di Sanremo e per tutti gli Under 18 in occasione della partita tra Sanremese e Città di Varese al Comunale. Lo annuncia la società biancoazzurra.

E’ l’offerta per l’operazione “Tutti allo stadio!”, affinché tutti possano tifare i colori biancoazzurri. Per tutti gli altri tifosi l’ingresso unico in Gradinata costerà 10 euro.

Per poter accedere allo stadio è necessario il Green pass base e vi è l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2.