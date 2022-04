Sanremese-Varese in diretta su Sportitalia - Riviera24

Sanremo. Domenica 10 aprile alle 15 Sportitalia trasmetterà in diretta la partita di cartello e di grande fascino della 32^ giornata del girone A della serie D Sanremese-Varese in programma sul campo dello stadio comunale di Sanremo. Tutto live gratuito su SoloCalcio canale 61 del Digitale (DTT) visibile su Smart Tv o con qualsiasi decoder connesso. Live anche sull’app di Sportitalia scaricabile in modo gratuito su dispositivi IOS e Android. La partita sarà disponibile anche on demand. La telecronaca è affidata a Emanuele Vento. Lo annuncia la Lnd.

Sarà una giornata particolare, le squadre faranno il loro ingresso con lo striscione ufficiale della campagna #UNITIDAGLISTESSICOLORI. Un’iniziativa della FIGC a cui ha aderito tutta la LND, una campagna che per la prima volta vede tutto il mondo del calcio italiano unito in un fronte comune contro la discriminazione.

I numeri della sfida. La Sanremese seconda in classifica a 63 punti, in piena lotta promozione, a tre lunghezze dalla capolista Novara affronta la quarta forza del Girone, un Varese con 49 punti. Ci sono 14 gradini di distanza tra le due squadre ma è un dato che non deve ingannare, all’andata i biancorossi vinsero per 4-2. La Sanremese è in forma, fa punti da tredici partite, in casa ne ha vinte dieci, ha perso solo due volte, l’ultima il 25 ottobre con la Lavagnese (0-1). Nei quindici incontri tra le mura amiche ha subito solo 8 gol, nessun’altra squadra del girone ha fatto meglio. I liguri vantano anche il secondo miglior attacco in assoluto con 56 gol, due in meno del Novara. Il Varese è in cerca di riscatto e di quel successo che manca da sei partite. L’ultima vittoria esterna risale al 12 febbraio, 3-1 a Gozzano. I lombardi comunque sfoggiano il terzo miglior attacco del Girone e in trasferta hanno conquistato cinque vittorie perdendone solo quattro.