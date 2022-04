Sanremese – Città di Varese finisce 1-0, i matuziani sempre a -3 dalla vetta

Sanremo. Davanti alle telecamere di Sportitalia, in diretta tv, al Comunale di fronte Sanremese e Città di Varese, big match della trentaduesima giornata del girone A di serie D. Sulla panchina dei lombardi, quarti in classifica, esordio di Gianluca Porro, ex tecnico dell’under 19 nazionale, che prende il posto di Ezio Rossi. In casa biancoazzurra tutti disponibili, ad eccezione degli infortunati Buccino, Lodovici e Pellicanò. Andreoletti sceglie uno schieramento a trazione anteriore: tutti in campo dall’inizio Gagliardi, Vita, Conti e Anastasia. Pubblico delle grandi occasioni: sugli spalti presenti circa 700 spettatori. In tribuna, inagibile da un anno e mezzo, accesso limitato a 164 posti e riservato, su iniziativa del club biancoazzurro, anche ai dirigenti e ai tesserati delle società calcistiche locali. Prima della gara è andata in scena un’esibizione delle leve 2012 e 2013 del Settore Giovanile. Squadre in campo con lo striscione della campagna antirazzismo promossa da FIGC e LND.

La gara è vivace fin dalle prime battute. Al 2’, sugli sviluppi di una punizione, Anastasia si coordina e va alla conclusione, la mira è imprecisa. Al 12’ tiro cross di Gagliardi dalla sinistra, para Trombini. I biancoazzurri sbloccano il risultato al 17’: sponda di testa di Conti, Vita si invola verso la porta da sinistra e di giustezza fulmina Trombini. Sanremese in vantaggio! Per Vita è il gol numero 12 in campionato. Il Città di Varese replica al 24’: Di Renzo, ben appostato in area, disturba l’uscita di Malaguti e mette dentro, ma l’arbitro Vogliacco di Bari annulla prontamente. Al 27’ Sanremese vicina al raddoppio: ancora Vita, scatenato, colpisce la traversa sottomisura. Che brivido! Al 31’ punizione centrale dai 25 metri: ci prova sempre Vita, para Trombini. Altra azione degna di nota dei lombardi al 37’: Piraccini colpisce la traversa con una conclusione dal limite dell’area, la palla poi termina sul fondo. Il primo tempo si chiude con la Sanremese in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa al 53’ Sanremese subito pericolosa: Anastasia va via nel cuore della difesa ospite e serve in area Vita, tiro del numero undici matuziano, para Trombini. Il Città di Varese si fa vedere in attacco per due volte tra il 54’ e il 56’: prima un tiro di Di Renzo si perde alto sulla traversa, poi una conclusione insidiosa di Mamah viene parata a terra da Malaguti. Al 63’ prima sostituzione nella Sanremese: entra Valagussa, esce Vita. Un minuto dopo tiro di Gagliardi dal limite dell’area, palla a lato. Al 67’ Conti mette a sedere un avversario in area e mette in mezzo da destra, Gagliardi arriva con un attimo di ritardo e l’azione sfuma. Al 74’ doppio cambio nella Sanremese: entrano Giacchino e Scalzi, escono Conti e Gemignani. All’87’ tiro di Di Renzo dal limite, palla sul fondo. All’88’ ultimi due cambi nella Sanremese: entrano Nouri e Pantano, escono Aita e Gagliardi. Al 92’, sugli sviluppi di un corner, Monticone colpisce di testa ma non inquadra il bersaglio. È l’ultima emozione di un match combattuto e giocato da entrambe le squadre con grande agonismo. Il risultato nonostante quasi 7 minuti di recupero non cambia più. La Sanremese batte 1-0 il Città di Varese e centra il tredicesimo risultato utile consecutivo. Distacco invariato dal Novara che vince a Saluzzo e testa al derby di giovedì ad Imperia per continuare a sognare.

IL TABELLINO

SANREMESE: Malaguti, Bregliano, Mikhaylovskiy, Anastasia, Gagliardi (88’ Pantano), Vita (63’ Valagussa), Gemignani (74’ Scalzi), Aita (88’ Nouri), Nossa, Larotonda, Conti (74’ Giacchino). A disposizione: Bohli, Dacosta, Piu, Cinque. Allenatore Matteo Andreoletti

CITTÀ DI VARESE: Trombini, Premoli, Marcaletti, Di Renzo, Monticone, Mamah (71’ A. Baggio), Mapelli, Foschiani (66’ L. Baggio) (79’ Battistella), Piraccini (87’ Minaj), Tosi (71’ Pastore), Gazo. A disposizione: Priori, Disabato, Sofio, Mendolia. Allenatore Gianluca Porro

ARBITRO: Valerio Vogliacco di Bari

ASSISTENTI: Davide Rignanese di Rimini, Alberto Amoroso di Piacenza

RETE: 17’ Vita

NOTE: giornata tipicamente primaverile, terreno in ottime condizioni. Spettatori 700 circa, con rappresentanza ospite. Ammoniti Piraccini, Monticone, Gazo, Cinque. Angoli 5-5. Recupero 1’ pt, 7’ st.