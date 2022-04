Sanità, Di Muro: «Emendamento Lega contro carenza di medici di base in Liguria» - Riviera24

Genova. «La carenza di medici di base in Liguria è ormai conclamata. Un servizio essenziale che – a causa di numerosi pensionamenti senza il necessario rimpiazzo – viene vissuto come un disservizio da pazienti esasperati, nonostante il grande impegno dei medici in attività. La Lega ha presentato un emendamento per incidere sul numero massimo degli assistiti che i medici in formazione potrebbero prendere in carico e sulla riduzione degli anni di anzianità obbligatori per ottenere la qualifica di tutore dei medici in formazione. Un’iniziativa della Lega al governo utile per far comprendere all’esecutivo la necessità di prendere provvedimenti con urgenza. Con la salute non si scherza». Lo dice in una nota il deputato della Lega Flavio Di Muro.