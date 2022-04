San Lorenzo al Mare. Scontro frontale tra due auto all’altezza dell’ingresso del porto di Marina degli Aregai. A rimanere coinvolte nel sinistro, avvenuto intorno a mezzogiorno, sono state due vetture che si sono toccate nell’angolo anteriore sinistro per ragioni in fase di accertamento da parte della polizia locale. Una delle macchine, dopo l’impatto, ha fatto testacoda, mentre l’altra ha concluso la sua corsa contro il muro dell’ex ferrovia. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso in codice giallo di media gravità.