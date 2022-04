San Bartolomeo al Mare, torna la 16esima coppa primavera - Riviera24

San Bartolomeo al Mare. Ritorna La coppa primavera, kermese sportiva calcistica organizzata dalla società Golfo Dianese 1923 in collaborazione col comune di san bartolomeo al mare dopo due anni di stop causa pandemia COVID-19.Quest’anno non sapendo quali fossero le restrizioni dal 1 di aprile 2022 la manifestazione è stata organizzata in forma ridotta non avendo i tempi per le approvazioni dalla F.I.G.C. partirà il 1 maggio anzichè il 25 aprile come da tradizione,e finirà il 5 giugno. La coppa primavera giunta alla XVI edizione continua ad essere il fior all’occhiello del calcio dilettantistico ligure. E’ un risultato straordinario, che per ottenerlo, la Pol. Golfo Dianese Calcio ha lavorato con grande abnegazione.

«Siamo molto felici perché eventi di questo tipo e levatura con società provenienti da altre regioni contribuiscono alla promozione del turismo nel Golfo Dianese (Cervo,San Bartolomeo al Mare e Diano Marina). Oltre a rappresentare un importante tassello per la promozione turistica del Golfo Dianese, la 16esima Coppa Primavera è anche un importante palcoscenico sportivo, che consente a molti ragazzi di mettersi in evidenza per le selezioni delle rappresentative provinciali e regionali, nonché per eventuali contatti con settori giovanili di club nazionali e una gran parte delle società partecipanti ha legami di vario tipo ad alti livelli».

Domenica 1 maggio scenderanno in campo gli esordienti secondo anno (2009). Le società partecipanti: Golfo Dianese , James Valle Po, Sant’Albano, San Cassiano, Almese, Taggia, Candiolo, Olmo , Albenga.