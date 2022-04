San Bartolomeo al Mare, nuova raccolta fondi per l’Ucraina. In partenza il 15 aprile

San Bartolomeo al Mare. Continuano gli aiuti e le dimostrazioni di solidarietà per il popolo ucraino in provincia di Imperia. E’ ancora una volta San Bartolomeo al Mare, dopo aver fatto da “apri pista” per le prime collette ed averle recapitate ai confini della guerra, a preparare un nuovo viaggio.

A coordinare il trasporto che partirà venerdì 15 aprile è il dottor Antonello Martini: «la guerra continua e da informazioni provenienti dall’Ucraina purtroppo manca prevalentemente il cibo. Aiutiamo un popolo che sta veramente soffrendo con umiltà. Chi può aiutare può portare questi generi di prima necessità: pasta, fagioli, riso, omogeneizzati di carne e frutta per i bambini, piselli, carne in scatola, tonno, pane, biscotti».

La raccolta viene effettuata presso l’asilo comunale di San Bartolomeo o direttamente nello studio del dottor Martini che è possibile contattare al numero 3487028900