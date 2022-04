Salute globale e pandemie, gli studenti dell'istituto Sociosanitario di Sanremo incontrano il dottor Papa - Riviera24

Sanremo. La professoressa Francesca Notari, docente di igiene e cultura medico sanitaria dell’istituto Professionale Sociosanitario afferma che il dottor Danilo Papa, infettivologo, incontrerà gli studenti del triennio per parlare di salute globale e di pandemie.

«Il progetto, frutto anche della collaborazione tra l’IIS Ruffini-Aicardi, i Clubs Lions Matutia di Sanremo e il Golfo delle Torri di Riva L. e S. Stefano, prevede una serie di incontri su tematiche attuali, dedicati agli alunni del terzo anno, con l’obiettivo di arricchire l’offerta formativa dell’ istituto Professionale per la Sanità e Assistenza Sociale dell’IIS Ruffini- Aicardi» – afferma Francesca Notari.

«Il dottor Danilo Papa tratterà argomenti legati ai temi della salute globale con riferimenti all’attuale pandemia da Covid-19, ma anche ad epidemie e pandemie del passato. Inoltre, sarà trattato l’argomento della vaccinazione come strumento di prevenzione e l’infodemia, con l’intento di far riflettere i ragazzi sull’enorme quantità di dati e informazioni non sempre attendibili e orientarli ad un uso corretto e appropriato: si tratta di una competenza importante soprattutto per chi, in futuro, dovrà fare scelte e programmare azioni come professionista della sanità. Con la sua grande esperienza, il Dottore saprà sicuramente approfondire tematiche legate alle discipline dell’area scientifica di questo corso di studi e rispondere a curiosità e dubbi dei nostri studenti. Le lezioni si terranno sempre nel plesso scolastico di Valle Armea, utilizzando la piattaforma Gsuite per collegare tutte le classi all’aula che ospita il relatore in presenza», conclude la professoressa.