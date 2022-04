Sabato i funerali di Mirco Dellai, l'endurista morto a 57 anni. Il ricordo di Federmoto - Riviera24

Sanremo. Un lutto inaspettato ha lasciato attonita la comunità ligure delle due ruote. Mirco Dellai, scomparso a soli 57 anni, endurista agonista matuziano consigliere del Moto Club Sanremo rimarrà per sempre nei cuori di chi, nella nostra regione come in altre, nel tempo libero prende e va a “pistonare”. Spesso, come nel caso di Mirco, anche a livello agonistico.

Il comitato regionale di FMI (Federmoto), in un articolo sul suo sito ufficiale, ricorda così il motociclista scomparso: «Grande agonista nel mondo dell’enduro ligure, e non solo, sin dalla gioventù. Negli ultimi tre anni Mirco si era maggiormente dedicato all’attività del Moto Club impegnandosi, con passione e professionalità, nella preparazione dei tracciati destinati alle, ormai famose, gare nazionali e regionali del MC Sanremo. Il suo sorriso e la sua gentilezza, che lo contraddistinguevano, non mancavano sui campi di gara enduristici, sempre pronto ad assistere i piloti del suo MC».

Proseguono da Federmoto «Che la sua grande passione per questa bellissima specialità motociclistica ed il suo grande lavoro, svolto con l’aiuto di pochi come lui, capitanati dal Presidente Danilo Benza, possano essere di grande esempio. Il Co.Re. FMI Liguria si stringe al dolore della famiglia di Mirco e del Moto Club Sanremo». I funerali si terranno domani, sabato 16 aprile alle 15:30, nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli. Lascia la moglie Antonella, il figlio Federico con Sonia, il fratello Ermanno con la moglie Sabrina, la nipote Barbara e tutti gli amici del Moto Club Sanremo.