Rudy Michelini al Rallye Sanremo su Volkswagen - Riviera24

Sanremo. Saranno le strade del Rallye Sanremo ad ambientare il secondo appuntamento di Campionato italiano assoluto rally, contesto che vedrà Rudy Michelini al via sulla Volkswagen Polo Rally2 messa a disposizione dal team Hk Racing.

Un’occasione, per il pilota lucchese, di vedere confermate le ottime sensazioni destate sull’asfalto dell’appuntamento inaugurale, il Rally Il Ciocco, archiviato in quinta posizione assoluta e sul secondo gradino del podio di Campionato italiano rally promozione. Un impegno che vedrà il portacolori della scuderia Movisport affiancato alle note da Michele Perna e supportato da Pirelli come fornitore di pneumatici, elementi cardine di una programmazione imbastita all’insegna di entusiasmo ed ambizione.

«Un banco di prova importante, da affrontare con la consapevolezza di poter contare su un pacchetto di grandi contenuti: vettura, team e pneumatici – è il commento di Rudy Michelini – un appuntamento che ho già avuto modo di affrontare diverse volte in passato, degno del nome che porta. Ci sono tutte le condizioni per fare bene».

Il Rallye Sanremo vedrà accendere i motori delle vetture protagoniste nella giornata di venerdì, con lo shakedown – il test con vetture da gara – a testimoniare l’approccio con l’asfalto ligure. La partenza, in programma alle 14 di venerdì, anticiperà gli oltre 122 chilometri cronometrati distribuiti su undici prove speciali. L’arrivo è previsto dalle 17,20 di sabato, ancora ambientato nella “città dei fiori”.