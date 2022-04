Rsu in provincia di Imperia, al voto in 1093. Uil Fpl in testa - Riviera24

Imperia. Sono terminate, nella provincia di Imperia, le elezioni rsu nel comparto delle funzioni locali, comparto che accorpa i Comuni, l’Amministrazione Provinciale, le Aziende di servizio alla persona e gli Enti strumentali della Regione.

Hanno partecipato al voto 1093 lavoratori che si sono così espressi:

456 per una percentuale pari al 41,53% hanno votato le liste della Uil Fpl;

292 per una percentuale pari al 26,71% hanno votato le liste della Fp Cgil

274 per una percentuale pari al 25,24% hanno votato le liste della Cisl Fp

70 per una percentuale pari al 6,42% hanno votato le liste del Cse.

I 94 seggi in palio sono stati cosi ripartiti 47 alla Uilfpl, 21 alla fp Cgil, 20 alla Cisl Fp e 6 al Cse.

«Questo risultato, superiore a quello di 4 anni fa, riconosce il buon lavoro svolto e ci riconferma nel comparto delle funzioni locali come la prima Organizzazione Sindacale della provincia – dichiara UIL FPL – Ringraziamo i candidati, gli iscritti e gli elettori per la fiducia accordataci».