Rolex Giraglia, partenza da Sanremo vietata a barche ed equipaggi russi

Sanremo. Fuori imbarcazioni ed equipaggi russi e bielorussi dalla sessantanovesima edizione della Rolex Giraglia, in programma il 10 di giugno con partenza da Sanremo. L’edizione 2022 avrebbe dovuto consacrare il ritorno alla normalità di una delle più affascinanti e prestigiose competizioni veliche italiane, dopo lo scorso anno segnato dalla cancellazione, causa Covid, delle regate al via da Saint Tropez e dall’isola della Giraglia. Un fatto eccezionale che aveva riportato la manifestazione agli albori, quando un’unica tappa partiva dalla Città dei Fiori in direzione Genova.

Ora è la guerra in Ucraina a stravolgere le cose. Allo stato dell’arte sono circa 25 le barche che potrebbero essere escluse dalla regata inaugurale, su un totale di oltre cento che avevano già confermato l’iscrizione. Almeno stando ai dati provvisori e in evoluzione in possesso dello Yacht Club di Sanremo: «Ci stiamo preparando perché la tappa venga organizzata al meglio per tutti i partecipanti, in particolare per quelli che provengono da lontano , – spiega il presidente Beppe Zaoli -. Per quanto riguarda le disposizioni mondiali recepite della federazione internazionale Vela, esse, allo stato dell’arte, impediscono agli atleti russi e alle barche battenti bandiera russa, di partecipare alle manifestazioni sportive che si svolgono in ambito europeo. La Giraglia non fa eccezione».

La nota stampa

Lo Yacht Club Italiano, organizzatore della 69ma edizione della classica regata d’altura, è lieto di annunciare l’apertura delle iscrizioni e la pubblicazione del Bando di Regata della Rolex Giraglia che, con il 2022, torna al suo format originale con la Sanremo – Saint-Tropez, 3 giorni di regate costiere e bastoni nelle acque francesi e, quindi, la partenza della lunga fissata per mercoledì 15 giugno: 241 miglia sul triangolo Saint-Tropez – Giraglia – Genova.

La Rolex Giraglia 2022 inizia venerdì 10 giugno da Sanremo, con la suggestiva partenza a mezzanotte per la regata Sanremo – Saint-Tropez di circa 60 miglia e che rappresenta oramai il classico prologo della settimana della Rolex Giraglia. Venerdì 10 e sabato 11, saranno dedicati all’accoglienza e alle procedure di registrazione a Saint-Tropez, con il secondo atto della regata che prenderà il via domenica 12 giugno alle 11 con la prima prova inshore nel bellissimo campo di regata del Golfo di Saint-Tropez. Le regate proseguono poi fino a martedì 14. La parte francese della Giraglia si conclude in occasione del tanto atteso Rolex Crew Party nella serata di martedì e in vista della partenza della lunga, mercoledì 15 giugno alle 12:00. La settimana si concluderà poi sabato 18 giugno con la premiazione della Rolex Giraglia nella sede dello Yacht Club Italiano a Genova.

Questo il programma:

Giovedì 9 giugno:

Ore 15: registrazioni (Sanremo)

Venerdì 10 giugno:

Registrazioni (Sanremo)

Registrazioni (Saint-Tropez)

Ore 00:00: Partenza Regata Sanremo – Saint-Tropez

Sabato 11 giugno:

Registrazioni (Saint-Tropez)

Domenica 12, Lunedì 13, Martedì 14:

Inshore Races (Saint-Tropez)

Martedì 14:

Rolex Crew Party (Saint-Tropez)

Mercoledì 15:

Ore 12:00: partenza Regata Offshore

Sabato 18:

Premiazione allo Yacht Club Italiano

Le Classi e i percorsi

La regata è aperta a tutte le imbarcazioni stazzate IRC o ORC/ORC Club con una lunghezza fuori tutto superiore ai 9,14 metri suddivise nei seguenti Gruppi: Gruppo 0 (ORC 0 e IRC 0), con lunghezza superiore ai 18,05 Metri; Gruppo A (ORC A e IRC A): – Classi: 0 – 1 – 2; Gruppo B (ORC B e IRC B): – Classi: 3 – 4.

Nella splendida baia di Saint-Tropez sono previste prove costiere non superiori alle 35 miglia per tutte le classi, ma anche più competitivi percorsi a bastone riservati alla classe 0. La regata offshore è aperta anche agli equipaggi ‘double-handed’.

LA ROLEX GIRAGLIA

La Giraglia fu ideata in 1953 come una regata d’altura di 241mn. Da allora è cresciuta e oggi include la regata di avvicinamento da Sanremo e tre giorni di costiere nella Baia di Saint-Tropez. Nel 2022 questa classica regata celebra il suo 69mo anniversario. La Rolex Giraglia è organizzata dallo Yacht Club Italiano con la collaborazione dello Yacht Club Sanremo e della Société Nautique de Saint-Tropez. Con il patrocinio di: Yacht Club de France, Union Nationale pour la Course au Large (UNCL), International Maxi Association (IMA), Città di Saint-Tropez, Città di Genova e Città di Sanremo.

La Regata della Giraglia è prova valida per il Campionato Mediterraneo IRC-UNCL ed è parte del 2022 Mediterranean Maxi Offshore Challenge di IMA. Rolex è title partner della Rolex Giraglia dal 1998 e festeggia quest’anno i venticinque anni di collaborazione con lo Yacht Club Italiano.