Roberto Ravera dell'Asl1 Imperiese al convegno "Perché serve investire in psicologia" - Riviera24

Genova. Il proverbio secondo cui “prevenire è meglio che curare” vale anche per la salute psicologica: per questo l’Ordine degli Psicologi della Liguria organizza il convegno Perché serve investire in psicologia, in programma venerdì 8 aprile dalle 9 alle 13 nell’aula magna del Dipartimento di Scienze della Formazione (Disfor) dell’Università di Genova, in corso Podestà 2.

Scopo dell’evento – introdotto dai saluti del sottosegretario al ministero della Salute Andrea Costa, del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e del direttore del Disfor Guido Amoretti – è sensibilizzare politica, istituzioni e popolazione sui benefici che l’investimento in psicologia nei servizi pubblici può rappresentare per l’intera collettività.

Mara Donatella Fiaschi, presidente dell’Ordine degli Psicologi, spiega: «Il ritorno economico della spesa per il benessere psicologico delle persone si attesta tra il 200 ed il 300%: il che significa che ogni euro investito a questo scopo ne produce almeno due, se non tre, fino ad arrivare ad addirittura 5,3 euro se si considera anche l’indotto conseguente al miglioramento delle condizioni di salute psicofisica della popolazione. Queste erano le stime dello studio pubblicato nel 2016 dalla rivista The Lancet Psychiatry, confermate da ulteriori e più recenti ricerche delle quali cercheremo di dare conto nel convegno».

Il convegno prenderà le mosse dalla relazione di David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale degli Ordini, sul disagio psicologico nel nostro paese e sull’appropriatezza dei costi delle terapie, per poi presentare i risultati della Consensus conference sull’efficacia degli interventi psicologici per ansia e depressione promossa dal Dipartimento di psicologia generale dell’Università di Padova, che verranno illustrati dalle psicologhe psicoterapeute Ornella Bettinardi e Daniela Rebecchi.

Roberto Ravera, direttore della Struttura complessa di psicologia dell’Asl 1 di Imperia, passerà in rassegna potenzialità e criticità dei servizi di psicologia, mentre Laura Migliorini, professoressa ordinaria di psicologia sociale e di comunità dell’Università di Genova, relazionerà sul progetto pilota “Benessere psicologico e oltre”, promosso da Regione, Ordine degli Psicologi della Liguria e associazioni dei consumatori in contesti di prossimità presso gli sportelli dei consumatori mediante psicologi, sotto il monitoraggio dell’Università di Genova. Prima di lasciare spazio alle domande del pubblico, il convegno si concluderà con un’analisi della presidente Fiaschi sullo stato dell’arte dello psicologo di base a livello nazionale e in Liguria e con un focus della vicepresidente dell’Ordine, Anna Zunino, sulla presenza degli psicologi nelle scuole.

La partecipazione è libera e gratuita. In ragione delle limitazioni anti Covid-19, è tuttavia richiesta la prenotazione a chi volesse assistere in presenza, telefonando allo 010.541225 oppure via mail scrivendo a segreteria@ordinepsicologiliguria.it. Per ulteriori informazioni cliccare qui.

Il programma: