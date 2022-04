Riprende l’attività dei Waves Rdf Sanremo - American Football Team - Riviera24

Sanremo. Dopo due anni di pressoché totale inattività a causa dell’emergenza sanitaria e dell’impossibilità di utilizzare l’impianto sportive di Pian di Poma, è ripresa l’attività dei biancoazzurri del football americano, sodalizio storico fondato nel 1984 e unica realtà del Ponente ligure che pratica lo sport a stelle e strisce per antonomasia.

Al collaudato coaching staff (l’offense coordinator Max Modena e l’allenatore dei backs difensivi Fulvio Bellando) si sono aggiunti quest’anno altri validissimi tecnici, tutti con un passato da giocatori di grande livello: Nico Amoroso, ex-giocatore ed ex-head coach dei Pirates Savona, come capo allenatore; Fabrizio Panone, ex-Pretoriani Roma, come defense coordinator, Claudio Demetrio, ex-Giaguari Torino, come allenatore delle linee e dei linebackers e Fulvio Bacchiocchi, ex- Pirates Savona, come allenatore dei quarter-back. Grazie alla loro esperienza ed alla loro preparazione, le capacità atletiche e tecniche dei giocatori sono in continuo miglioramento; l’obiettivo è la partecipazione al Campionato Nazionale CSI del prossimo autunno.

«Parteciperemo – afferma il presidente dei Waves, Nicola Stefanucci – con il solo obiettivo di fare esperienza e di riportare finalmente a Sanremo il football americano. Se poi riusciremo a prenderci qualche soddisfazione, ben vengano!».

Tutti coloro che volessero avvicinarsi a questo sport affascinante possono farlo partecipando agli allenamenti che si tengono il lunedì ed il mercoledì, a partire dalle 20, presso il campo di atletica di Pian di Poma.