Riolfo (Lega): «Necessario riaprire Punto nascita all’ospedale di Sanremo, ok del Consiglio regionale» - Riviera24

Sanremo. «Sebbene la pandemia da coronavirus non sia ancora conclusa e che l’emergenza Covid abbia stravolto le normali attività, oggi è fondamentale la ripresa della programmazione ordinaria della sanità ligure. In particolare, è necessaria la riapertura del Punto nascita presso l’ospedale di Sanremo, chiuso per ristrutturazioni e trasferito all’ospedale di Imperia. Il consiglio regionale ha quindi votato all’unanimità l’ordine del giorno della Lega che impegna il presidente e la giunta regionale ad attivarsi al fine di predisporre quanto necessario, tra cui un’adeguata copertura finanziaria, per la riapertura del Punto nascita e del reparto di Pediatria a Sanremo».

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e commissario della II commissione Salute e Sicurezza sociale Mabel Riolfo.