Regione Liguria stanzia risorse per nuovo campo sportivo in località Due Strade, il sindaco di Bordighera: «Impianto fondamentale»

Bordighera. «Abbiamo appreso con grande soddisfazione che Regione Liguria ha stanziato risorse del Fondo Strategico Regionale 2022 -2023 per la realizzazione del nuovo campo sportivo in località Due Strade. Un impianto fondamentale: per i giovani atleti e le associazioni sportive del comprensorio certamente, ma anche per le prospettive di sviluppo che si creeranno per la città di Bordighera» – dice il sindaco Vittorio Ingenito.

«Desidero ringraziare Regione Liguria e in particolare l’assessore Marco Scajola e l’assessore Simona Ferro per la profonda a continua attenzione alle esigenze del nostro territorio» – sottolinea il primo cittadino.