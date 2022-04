Regione Liguria, destinati 2 milioni di euro per agricoltura biologica e zootecnica - Riviera24

Genova. Approvata in Giunta, su proposta del vice presidente con delega all’agricoltura Alessandro Piana, l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto sulle misure 10.1, 11.1 e 11.2 del Programma di Sviluppo Rurale riguardanti l’adesione all’agricoltura biologica e alla produzione integrata, interventi su prati, pascoli e allevamento di specie animali locali a rischio estinzione.

«L’apertura di questi bandi per l’anno in corso sul Programma di Sviluppo Rurale della Liguria – spiega il vice presidente Piana – sostiene le aziende zootecniche e le imprese agricole che si impegnano sul biologico e sulla produzione integrata, al fine di tutelare sempre di più l’ambiente e la qualità delle acque. L’ammontare delle risorse stanziate complessivamente è di 2 milioni di euro. Nel dettaglio la misura 10.1, dei pagamenti agro-climatico-ambientali, è pari a 1,5milioni di euro. Tra gli obiettivi principali intende incentivare le pratiche dell’agricoltura integrata, gli interventi su prati e pascoli oltre che supportare le razze a rischio estinzione quali i bovini di razza cabannina, la razza ottonese varzese, la pecora brigasca, gli equini di razza bardigiana e l’asino amiata. La misura 11 , con un plafond di 500 mila euro, è incentrata sulla conversione e il mantenimento dell’agricoltura biologica».

I premi previsti variano a seconda delle produzioni: si va dai 1000 euro a ettaro per le aziende floricole sino ai 290 euro dei pascoli turnati. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il 16 maggio. Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito http://www.agriligurianet.it