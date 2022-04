Reds Rugby Team in campo a Sanremo

Imperia. Nel weekend appena trascorso si è svolto il Festival del Rugby a Sanremo, squadre partecipanti tante e tutte di livello, premesse di buon rugby al top. Un plauso va alla bella organizzazione del Sanremo Rugby, presenti REDS rugby team, ValoRugby Emilia, Ivrea, Lainate, Menton, Novi Ligure, Rho, Province dell’Ovest, Sanremo

Rugby, Imperia/Vallecrosia, con squadre in alcuni casi doppie.

L’asta della difficoltà si alza e i REDS reagiscono bene con le “solite” compagini della provincia imperiese, imparano dalle più quotate formazioni di Rho, Ivrea, Lainate in tutte le categorie, presenti sul campo i REDS sin dal pomeriggio del sabato con la U.13. Infatti, sabato i ragazzi dei REDS, si sono alleati con i pari età del Sanremo in una serie di avvincenti incontri e senza demerito si sono integrati con un altro modo di giocare e concentrati a far bene, buona prestazione per tutti.

La domenica è stato il turno dei più piccoli, sotto un sole rivierasco u.7 e u.9 hanno combattuto le sfide con le altre società facendosi trovare pronti e impavidi, buoni i risultati sul girone e complessivo. Piccoli ma grandi in tutto, non hanno mollato mai e se subivano qualche meta, la risposta era pronta e perentoria. Gioco e divertimento prima di tutto.

Per l’U.11 è stato un torneo duro, finiti nel girone con le quotate teste di serie non sono riusciti subito a imporsi, ma non fa nulla, si fa esperienza e si guarda con fiducia al prossimo futuro, non male comunque nel complesso, orgoglio prima di tutto e apprezzamenti dai tecnici avversari. Una buona esperienza nel complesso che fa rasserenare in vista delle prossime festività pasquali. La società augura felici vacanze pasquali a tutti i dirigenti, allenatori, genitori e ai grandi piccoli REDS.