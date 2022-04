Promozione, le date di playoff e play out - Riviera24

Imperia. Il campionato regionale di Promozione stagione 2021-2022 avrà termine domenica 8 maggio. La Lnd/Figc Liguria ha stabilito le date di svolgimento del titolo regionale, dei play off e play out della manifestazione.

I vincitori dei due gironi si affronteranno domenica 15 maggio in campo neutro per l’assegnazione del titolo regionale.

I playoff per la promozione al campionato Eccellenza avranno luogo in 3 turni domenica 15, 22 e 29 maggio. I playout per evitare la retrocessione in Prima Categoria saranno in modalità andata e ritorno domenica 15 e 22 maggio.