“Prima partita insonnia”, ecco l'opera prima dello scrittore matuziano Silvio Modesti - Riviera24

Sanremo. Amicizia, amore, divertimento, lavoro e stadio visti dalla prospettiva di un giovane matuziano della “working class”. Sono questi i principali temi affrontati nella prima fatica letteraria di Silvio Modesti dal titolo “Prima partita insonnia” edito da “Transeuropa” e “18038”.

Silvio, muratore classe 34enne con la passione per il ciclismo alla sua prima opera pubblicate, intrattiene il lettor con una scrittura diretta ma mai banale, mettendo sulla carta le proprie esperienze di vita, la sua visuale anarchica dell’essere ed il rapporto mai semplice tra senso di appartenenza, regole sociali e spiritualità.

Non manca, nelle righe del racconto, la ricerca della libertà ed il suo valore. La presentazione ufficiale del libro è prevista per domani, sabato 2 aprile, nel bar Brigantino di via Nino Bixio, a partire dalle 18.